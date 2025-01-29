Субсидию на газ невозможно оформить без важного документа: как его получить

Если украинцы хотят оформить субсидию, то они должны подготовить важные документы. В том числе и справку о состоянии счета, которая подтверждает отсутствие задолженности по платежкам за газоснабжение.

Как получить справку об отсутствии задолженности Получить ее можно получить в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины", пишет 24 канал со ссылкой на сообщение газоснабжающей компании. Сделать это можно следующим образом: Войдите в личный кабинет. Перейдите в раздел "Онлайн-услуги". Найдите в перечне доступных документов опцию "Справка о состоянии счета". Нажмите на кнопку "Сформировать". Получите справку, которая может быть доступна для загрузки или отправлена на вашу электронную почту. Обратите внимание! В случае возникновения трудностей можно обратиться в службу поддержки ГК "Нафтогаз Украины" за дополнительной помощью.