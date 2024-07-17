На какие коммунальные услуги предоставляется субсидия
17 июля 2024, 14:32Читати новину українською
Источник:ПФУ
При обращении за назначением жилищной субсидии человек подает заявление, в котором указывает набор услуг, на которые домохозяйство планирует получать субсидию. Субсидия не назначается на услуги, не указанные в заявлении.
На какие услуги дается субсидия
В случае обращения за субсидией по экспериментальному проекту, органы Пенсионного фонда Украины самостоятельно анализируют перечень жилищно-коммунальных услуг на основе информации, полученной от поставщиков.
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В любом случае субсидия назначается исключительно на те услуги, которые подтверждены управляющими или исполнителями коммунальных услуг.
Жилищная субсидия предоставляется на оплату:
- жилищных услуг, таких как управление многоквартирным домом;
- коммунальных услуг, включая поставку и распределение природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами;
- абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом и коммунальных услуг в таком доме;
- приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.