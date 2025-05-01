Субсидия на неотапливаемый период с мая: кому нужно обратиться

С 1 мая по 30 сентября будут рассчитывать субсидию на неотапливаемый период. Украинцы, которые хотят ее оформить, должны обратиться в ПФУ.

Как оформить субсидию на неотапливаемый период

Большинство граждан, которые уже имеют субсидию, получат ее переназначение на неотапливаемый сезон автоматически, сообщает 24 Канал.

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Субсидии рассчитываются: на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября, на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля. Поэтому для большинства украинцев ничего не изменится, поскольку ПФУ еще в октябре 2024 года автоматически пересчитал их размер.

Однако, если изменились сведения об имущественном состоянии или составе домохозяйства, необходимо в течение 30 дней сообщить об этом. Также отдельно обратиться для назначения субсидии с заявлением и декларацией в ПФУ нужно, если:

Вы арендует жилье, за которое платите коммунальные услуги;

В составе домохозяйства есть ВПЛ;

Количество тех, кто фактически проживает в жилом помещении, меньше, чем количество зарегистрированных в нем;

Ваше домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

На отопительный период субсидию назначили в размере 0 гривен.

Как подать документы на субсидию

Подать документы в ПФУ можно одним из способов:

По почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ;

через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал "Дія" (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в ЦНАПе;

через уполномоченных лиц сельского, поселкового, городского совета.

Важно! Даже если заявление подали в течение мая или июня, субсидия назначается с начала неотапливаемого периода. Ее могут отменить в случае наличия долгов за коммунальные услуги.