Можно ли получить субсидию на неотапливаемый сезон
12 апреля 2024, 17:25Читати новину українською
Источник:ПФУ
Субсидии на неотапливаемый сезон обычно назначают автоматически, однако есть люди, которые должны самостоятельно обратиться в ПФУ. Для этого нужно иметь при себе готовый документ.
Кто может получить субсидию на неотапливаемый сезон
В ПФУ отметили, что субсидию назначают до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают с учетом продолжительности отопительного сезона по 15 апреля включительно.
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Соответственно с мая для большинства украинцев субсидию назначат автоматически до 30 апреля 2025 года. Однако есть те, кому в мае надо будет самостоятельно обратиться в ПФУ:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Как проверить право на субсидию
В электронном кабинете на сайте ПФУ можно посмотреть, имеет ли лицо право на получение субсидии. Для этого надо:
- Посетите официальный сайт Фонда по адресу: https://portal.pfu.gov.ua. Найдите и нажмите кнопку "Вход", расположенную в правом верхнем углу экрана.
- Авторизуйтесь, используя один из доступных методов: квалифицированная электронная подпись (КЭП), "Дія. Підпис" или ID.GOV.UA.
- После входа на портал в левом боковом меню выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите к вкладке "Индивидуальные сообщения".
- В этой вкладке вы найдете информацию о своем статусе как потенциального получателя жилищной субсидии от Пенсионного фонда Украины, если вы определены таковым.