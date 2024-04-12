Можно ли получить субсидию на неотапливаемый сезон

Субсидии на неотапливаемый сезон обычно назначают автоматически, однако есть люди, которые должны самостоятельно обратиться в ПФУ. Для этого нужно иметь при себе готовый документ.

Кто может получить субсидию на неотапливаемый сезон

В ПФУ отметили, что субсидию назначают до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают с учетом продолжительности отопительного сезона по 15 апреля включительно.

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Соответственно с мая для большинства украинцев субсидию назначат автоматически до 30 апреля 2025 года. Однако есть те, кому в мае надо будет самостоятельно обратиться в ПФУ:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как проверить право на субсидию

Чтобы подать заявление на субсидию, надо написать соответствующее заявление и подать декларацию о доходах и расходах.

В электронном кабинете на сайте ПФУ можно посмотреть, имеет ли лицо право на получение субсидии. Для этого надо: