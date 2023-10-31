Как оформить субсидию онлайн: пошаговая инструкция

Украинская социальная сфера семимильными шагами идет к глобальной цифровизации. Оформлять льготы теперь можно не только оффлайн, но и онлайн.

Оформление субсидии онлайн

Для того, чтобы оформление льгот произошло быстро, необходимо авторизоваться через сервис "Дия". Вы можете подать заявление непосредственно в цифровом приложении или в вебпортале ПФУ.

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Как оформить субсидию через "Дию":

Выберите раздел "Услуги" и перейдите в пункт "Заявление о субсидии". Заполните все поля и обязательно проверьте правильность данных введенных автоматически. Выберите на какие именно ЖКУ вам необходима субсидия. Задекларируйте свое имущество и укажите технические особенности домохозяйства.

В общем, заполнение документов займет у вас максимум пол часа. Рассмотрение заявления будет продолжаться до 30 дней.

Кто может получить субсидию

Если вы не внесете всю информацию и система обнаружит у вас скрытый доход или противоречие данных, заявление будет отклонено автоматически.

Льготы на оплату коммунальных услуг могут получить семьи, доход которых на 15% ниже суммы платежей. Право на оформление субсидии имеют как владельцы, так и арендаторы помещения.

ВПЛ также могут рассчитывать на такого рода помощь. Переселенцам для этого не нужно указывать точный адрес проживания.