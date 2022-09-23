Кто может потерять субсидию в Украине

Получение субсидии в этом отопительном сезоне является важным фактором проведения теплой зимы. Однако, если не соблюдать определенные правила, от такой поддержки государства можно легко избавиться. Как это можно сделать читайте в материале.

Оксаны Жолнович, министерша социальной политики Украины, в эфире "Украинского радио", сообщила, что в бюджет на этот год для назначения субсидий было заложено 37,9 миллиарда гривен. Этой суммы должно хватить для предоставления указанных видов государственной поддержки.

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Однако если государство может предоставлять хозяйствам субсидию, то соответственно может и лишить ее.

Причины потери субсидии

Прежде субсидию могут забрать, если не оплачивать коммунальные услуги вовремя.

Долги. До 10 числа месяца, следующего за месяцем, ЖЭКи и ОСМД предоставляют информацию в Управление по социальной защите населения (УПСЗН) о задолженности. Но, если у вас есть документ, свидетельствующий о задержке зарплаты или пенсии или обжаловании задолженности в судебном порядке, то субсидию могут оставить.

До 10 числа месяца, следующего за месяцем, ЖЭКи и ОСМД предоставляют информацию в Управление по социальной защите населения (УПСЗН) о задолженности. Но, если у вас есть документ, свидетельствующий о задержке зарплаты или пенсии или обжаловании задолженности в судебном порядке, то субсидию могут оставить. Смена места жительства. Лишение субсидии при изменении ее получателем места жительства или появлении других обстоятельств, исключающих выплату субсидии (например, смерть получателя).

Субсидию потерянную из-за долгов можно вернуть погасив задолженность или заключить договор о ее реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

К слову, если получатели субсидии не сообщили в течение месяца органы социальной защиты населения о своих доходах или указали их неправильно, то таким образом субсидия теряется. О чем следует сообщить:

совершение одноразовой покупки, приобретение или приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа;

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

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Кто может получить субсидию

Лица, зарегистрированные в доме;

Те, кто не зарегистрирован, но фактически проживают в доме, например арендаторы, или переселенцы. Для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.

Субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства.

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