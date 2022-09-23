Оксаны Жолнович, министерша социальной политики Украины, в эфире "Украинского радио", сообщила, что в бюджет на этот год для назначения субсидий было заложено 37,9 миллиарда гривен. Этой суммы должно хватить для предоставления указанных видов государственной поддержки.

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Однако если государство может предоставлять хозяйствам субсидию, то соответственно может и лишить ее.

Причины потери субсидии

Прежде субсидию могут забрать, если не оплачивать коммунальные услуги вовремя.

Долги. До 10 числа месяца, следующего за месяцем, ЖЭКи и ОСМД предоставляют информацию в Управление по социальной защите населения (УПСЗН) о задолженности. Но, если у вас есть документ, свидетельствующий о задержке зарплаты или пенсии или обжаловании задолженности в судебном порядке, то субсидию могут оставить.

До 10 числа месяца, следующего за месяцем, ЖЭКи и ОСМД предоставляют информацию в Управление по социальной защите населения (УПСЗН) о задолженности. Но, если у вас есть документ, свидетельствующий о задержке зарплаты или пенсии или обжаловании задолженности в судебном порядке, то субсидию могут оставить. Смена места жительства. Лишение субсидии при изменении ее получателем места жительства или появлении других обстоятельств, исключающих выплату субсидии (например, смерть получателя).

Обратите внимание! Субсидию потерянную из-за долгов можно вернуть погасив задолженность или заключить договор о ее реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

К слову, если получатели субсидии не сообщили в течение месяца органы социальной защиты населения о своих доходах или указали их неправильно, то таким образом субсидия теряется. О чем следует сообщить:

совершение одноразовой покупки, приобретение или приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа;

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

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Кто может получить субсидию

Лица, зарегистрированные в доме;

Те, кто не зарегистрирован, но фактически проживают в доме, например арендаторы, или переселенцы. Для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.

Субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства.

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