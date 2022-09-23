Оксани Жолнович, міністерка соціальної політики України, в ефірі на "Українському радіо", повідомила, що у бюджету на цей рік для призначення субсидій було закладено 37,9 мільярда гривень. Цієї суми повинно вистачити для надання зазначених видів державної підтримки.

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Проте, якщо держава може надаватиму господарствам субсидію, то відповідно може й позбавити її.

Причини втрати субсидії

Насамперед субсидію можуть забрати, якщо не сплачувати комунальні послуги вчасно.

Борги. До 10 числа місяця, наступного за місяцем, ЖЕКи та ОСББ надають інформацію в Управління по соціальному захисту населення (УПСЗН) щодо заборгованості. Але, якщо у вас є документ, що засвідчує про затримку зарплати чи пенсії, або оскарження заборгованості у судовому порядку, то субсидію можуть залишити.

До 10 числа місяця, наступного за місяцем, ЖЕКи та ОСББ надають інформацію в Управління по соціальному захисту населення (УПСЗН) щодо заборгованості. Але, якщо у вас є документ, що засвідчує про затримку зарплати чи пенсії, або оскарження заборгованості у судовому порядку, то субсидію можуть залишити. Зміна місця проживання. Позбавлення субсидії при зміні її одержувачем місця проживання, або появі інших обставин, які унеможливлюють виплату субсидії (наприклад, смерть одержувача).

Зверніть увагу! Субсидію втрачену через борги можна повернути погасивши заборгованість або скласти договір про її реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

До слова, якщо отримувачі субсидії не повідомили протягом місяця органи соціального захисту населення про свої доходи, або вказали їх неправильно, то таким чином субсидія втрачається. Про що варто повідомити:

здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

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Хто може отримати субсидію

Особи, які зареєстровані в будинку;

Ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Для ВПО необов'язково мати договір оренди житла.

Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

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