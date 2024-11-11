Новые условия: субсидии на оплату света при отключениях электроэнергии изменили

Правительство поддержало изменения, которые предложило Минсоцполитики относительно субсидий. Теперь украинцы смогут сохранить свои субсидии во время отключений света.

Субсидии во время отключений света

Теперь украинцы смогут сохранить свои субсидии даже, если они использовали значительно меньше света из-за отключения электроэнергии, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Основные изменения следующие:

Размер субсидии не изменится – а время военного положения, если семья потребила меньше электроэнергии из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет оставаться на прежнем уровне.

а время военного положения, если семья потребила меньше электроэнергии из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет оставаться на прежнем уровне. Повышен лимит покупок – предельная сумма покупки, которая ограничивает назначение субсидии, увеличена с 50 до 100 тысяч гривен.

– предельная сумма покупки, которая ограничивает назначение субсидии, увеличена с 50 до 100 тысяч гривен. Введены новые правила для приобретения генераторов – расходы на покупку генератора или единовременный платеж по кредиту на его покупку в сумме до 150 тысяч грн не будут учитываться при расчете субсидий.

Напомним! Субсидию на аренду жилья для ВПЛ начнут назначать с середины января 2025 года.