Перерасчет субсидии после увеличения тарифа на свет: что изменится для получателей
Источник:ПФУ
В связи с увеличением тарифа на электроэнергию, размер субсидии должен быть пересчитан. В ПФУ сообщили, как это будет происходить.
Перерасчет субсидии
Как указано в сообщении, получателям уже назначенных субсидий не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда для перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию.
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Впрочем, поскольку тарифы на электроэнергию выросли с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет учтена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце –июле.Напомним! С 1 июня стоимость электроэнергии выросла почти вдвое. Теперь бытовые потребители должны платить 4,32 гривны за киловатт-час.
Как проверить наличие субсидии
На сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете можно легко проверить статус своих субсидий и льгот. Для этого нужно зайти в раздел "Моя субсидия", где доступна информация о:
- дате последнего начисления субсидии;
- сумме, которая была начислена;
- решение о предоставлении субсидии или льготы.