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Экономика Соцвыплаты Отопительный сезон заканчивается: кто из украинцев должен обратиться в ПФУ с заявлением
16 апреля, 16:22
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Отопительный сезон заканчивается: кто из украинцев должен обратиться в ПФУ с заявлением

Валерия Моргун
Основні тези
  • Отопительный сезон завершается в апреле, и с 1 мая Пенсионный фонд определит право на получение жилищных субсидий на следующий период.
  • Субсидии будут автоматически продлены для большинства получателей, но некоторым категориям нужно подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах.

В апреле отопительный сезон завершается. Поэтому уже с 1 мая органы Пенсионного фонда определят право на получение жилищных субсидий на следующий период.

Назначение субсидии на следующий отопительный сезон

Речь идет о периоде до 30 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Получателям, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату будет назначена автоматически. Это будет сделано на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации.

Но некоторым категориям украинцев субсидию на новый период будет назначена по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах (или упрощенным заявлением). По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:

  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • члены домохозяйства платят жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Важно! Субсидианты обязаны сообщить информацию об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.

Как подать документы для назначения субсидии

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно следующими способами:

  1. обратиться в центр Пенсионного фонда Украины;
  2. отправить по почте на адрес ПФУ;
  3. через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Документы на назначение субсидии можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, центра предоставления административных услуг и через портал “Дія”.