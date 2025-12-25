Через Суэцкий канал прошло самое большое судно за последние года

Через Суэцкий канал прошел крупнейший за последние два года контейнеровоз CMA CGM Jacques Saade. Событие свидетельствует о полном возобновлении работы судов французской группы.

Что известно о контейнеровозе?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Suez Canal Authority от вторника, 23 декабря. Вместимость судна – 23 000 TEU.

Смотрите также СБУ впервые атаковала танкер России в нейтральных водах Средиземного моря

Управляющий директор администрации канала адмирал Осама Раби объявил о начале возвращения к транзиту через объект контейнеровозов, принадлежащих к крупным судоходным компаниям.

CMA CGM Jacques Saade возглавлял конвой, направлявшийся на юг, в своем рейсе из Марокко в Малайзию. Вместо этого CMA CGM Adonis со 154 тысячами тонн груза прошел транзитом в составе конвоя, направлявшегося на север.

Справка: CMA CGM Jacques Saade – один из крупнейших контейнеровозов в мире, имеющий длину 400 метров, ширину 62 метра и валовую вместимость 231 тысячу тонн. Судно работает на сжиженном природном газе, пишет компания.

Кроме того, после прохождения пролива Баб-эль-Мандеб Суэцкий канал прошел контейнеровоз MAERSK Sebarok длиной 318 метров, шириной 40 метров и валовой вместимостью 82 тысячи тонн.

По словам адмирала, возвращение крупных судоходных компаний является результатом "интенсивных маркетинговых усилий" администрации канала. Французская группа CMA CGM объявила о полном восстановлении транзита, тогда как датская группа MAERSK начала постепенное возвращение.

К слову, руководство ожидает улучшения показателей трафика уже в 2026 году, а достичь "нормального уровня" они должны во второй половине года.

Другие новости о судоходстве: