Що відомо про контейнеровоз?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Suez Canal Authority від вівторка, 23 грудня. Місткість судна – 23 000 TEU.

Керівний директор адміністрації каналу адмірал Осама Рабі оголосив про початок повернення до транзиту через об'єкт контейнеровозів, що належать до великих судноплавних компаній.

CMA CGM Jacques Saade очолював конвой, що прямував на південь, у своєму рейсі з Марокко до Малайзії. Натомість CMA CGM Adonis зі 154 тисячами тонн вантажу пройшов транзитом у складі конвою, що прямував на північ.

Довідка: CMA CGM Jacques Saade – один із найбільших контейнеровозів у світі, що має довжину 400 метрів, ширину 62 метри та валову місткість 231 тисячу тонн. Судно працює на зрідженому природному газі, пише компанія.

Окрім того, після проходження протоки Баб-ель-Мандеб Суецький канал минув контейнеровоз MAERSK Sebarok довжиною 318 метрів, шириною 40 метрів і валовою місткістю 82 тисячі тонн.

За словами адмірала, повернення великих судноплавних компаній є результатом "інтенсивних маркетингових зусиль" адміністрації каналу. Французька група CMA CGM оголосила про повне відновлення транзиту, тоді як данська група MAERSK почала поступове повернення.

До слова, керівництво очікує поліпшення показників трафіку вже у 2026 році, а досягнути "нормального рівня" вони мають у другій половині року.

