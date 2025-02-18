Крипта, недвижимость и элитные авто: НАБУ объявило стоимость арестованных активов в 2024 году

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало информацию о стоимости активов, на которые был наложен арест в 2024 году. Согласно данным, за этот период были заблокированы значительные суммы и имущество.

Арест активов коррупционеров: какая сумма в 2024 году

В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура наложили арест на активы на сумму 6,8 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Эти активы принадлежат коррупционерам, дела которых сейчас находятся на стадии судебного рассмотрения. Поэтому, среди них оказались:

денежные средства;

криптовалюта;

недвижимость (жилая и нежилая);

земельные участки;

транспортные средства;

сельхозтехника;

корпоративные права.

Кроме того, НАБУ и САП добились ареста ряда зарубежных активов, в частности элитных автомобилей, недвижимости и драгоценностей. Это имущество принадлежит подозреваемым по делу преступной организации, связанной с Фондом государственного имущества.