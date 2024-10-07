У кого платежки вырастут

Хотя сам тариф останется неизменным, суммы в платежках могут разниться из-за изменения объемов потребления, пишет OBOZ.ua.

Читайте также Россияне "расплачиваются" за войну: почему бюджет России не рассчитан на своих же

Например, в Черновицкой области за один кубометр газа платят 2,388 гривны. Если ежемесячно потреблять 200 кубометров, то общая сумма для оплаты составит 477,6 гривны.

В то же время в Киеве тариф на доставку газа составляет 0,384 гривны за кубометр, и за тот же объем потребления в 200 кубометров придется заплатить лишь 76,8 гривны. Это в 6,2 раза меньше, чем в Черновицкой области.

Заметьте! Плата за распределение газа используется на обслуживание и поддержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерских служб, а также на оплату труда специалистов, которые ежедневно обеспечивают стабильное функционирование газопроводов.

Как не переплачивать за газ

Украинцам важно вовремя подавать показатели газовых счетчиков. В случае их отсутствия газопоставщики будут использовать усредненные данные, которые могут превышать реальные объемы потребления. Кроме того, существует минимальный объем потребления.

Например! Если у вас есть только газовая плита, за год вам начислят доставку газа не менее чем за 39 кубометров, даже если вы вообще не пользовались газом. Если у вас есть еще и газовый бойлер, минимальный объем потребления составит 126 кубометров, а с отоплением – 314 кубометров.

В Украине, как минимум до завершения военного положения, не планируют менять тарифы на доставку газа, так же как и на сам газ.

Важно! В следующем году будут действовать текущие тарифы. Решение разделить тариф на несколько частей, в частности на плату за газ как товар и за его доставку, было принято еще несколько лет назад.