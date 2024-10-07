У кого платіжки зростуть

Хоча сам тариф залишиться незмінним, суми в платіжках можуть різнитися через зміни обсягів споживання, пише OBOZ.ua.

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Наприклад, у Чернівецькій області за один кубометр газу сплачують 2,388 гривні. Якщо щомісяця споживати 200 кубометрів, то загальна сума для оплати складе 477,6 гривні.

Водночас у Києві тариф на доставку газу становить 0,384 гривні за кубометр, і за той самий обсяг споживання у 200 кубометрів доведеться сплатити лише 76,8 гривні. Це в 6,2 рази менше, ніж у Чернівецькій області.

Зауважте! Плата за розподіл газу використовується на обслуговування і підтримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерських служб, а також на оплату праці фахівців, які щодня забезпечують стабільне функціонування газопроводів.

Як не переплачувати за газ

Українцям важливо вчасно подавати показники газових лічильників. У разі їх відсутності газопостачальники використовуватимуть усереднені дані, які можуть перевищувати реальні обсяги споживання. Крім того, існує мінімальний обсяг споживання.

Наприклад! Якщо у вас є лише газова плита, за рік вам нарахують доставку газу не менше ніж за 39 кубометрів, навіть якщо ви взагалі не користувалися газом. Якщо у вас є ще й газовий бойлер, мінімальний обсяг споживання становитиме 126 кубометрів, а з опаленням – 314 кубометрів.

В Україні, як мінімум до завершення воєнного стану, не планують змінювати тарифи на доставку газу, так само як і на сам газ.

Важливо! У наступному році діятимуть поточні тарифи. Рішення поділити тариф на кілька частин, зокрема на плату за газ як товар і за його доставку, було ухвалене ще кілька років тому.