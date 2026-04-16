Мужчина и женщина имеют статус УБД: удваивается ли льгота в 2026 году
- Участники боевых действий и члены их семей имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления.
- Если оба супруга имеют статус УБД и проживают вместе, скидка не удваивается, а предоставляется в размере 75% на двух человек.
Сейчас на защиту Украины встают как женщины, так и мужчины. На фоне этого решения они могут получить статус участника боевых действий. Однако возникает логичный вопрос – удваивается ли тогда социальная льгота.
Удваивается ли льгота для супругов УБД?
Ответ на этот вопрос предоставили в Пенсионном фонде Украины Донецкой области.
Напомним, что участникам боевых действий и членам их семей, если они проживают вместе предусмотрена скидка. Речь идет о 75% по оплате за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления. Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
При данных обстоятельствах каждый из льготников имеет право на 75% скидки платы за жилищно-коммунальные услуги,
– объяснили в ПФУ.
А в случае проживания по одному адресу скидка не суммируется, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм на двух человек.
В частности человек со статусом УБД имеет право на такие скидки в размере 75%:
- оплата за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью);
- оплата за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и т.д.) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- оплата стоимости топлива, в частности жидкого (в пределах норм, установленных для продажи населения) для лиц, проживающих в домах и не имеющих центрального отопления.
Обратите внимание! Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется скидка в размере 75% за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади – это уже 42 квадратных метра на каждого человека и 21 квадратный метр на семью.
Кто может оформить УБД?
- Для получения статуса УБД лицо должно находиться в зоне боевых действий. Участники других военных формирований, основном не имеют права оформить такой статус.
- Если человек находился в зоне боевых действий после 24 февраля 2022 года, то достаточно даже одного дня для получения статуса УБД. До этой даты закон требовал от лица отслужить не менее 30 суток.