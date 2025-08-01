Премьер-министр Юлия Свириденко поручила ускорить конкурс для отбора руководителя таможни. Дело в том, что конкурсная комиссия по этому должна была быть сформирована еще в 2024 году, но этого так и не произошло.

Будет ли конкурс на нового руководителя таможни в Украине?

Как заявила Юлия Свириденко, по состоянию на 1 августа был проведен разговор с министром финансов, Сергеем Марченко, по вынесению на рассмотрение формирования конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни на следующем заседании Правительства, передает 24 Канал.

Читайте также Дополнительные миллиарды для фронта: правительство хочет изменить бюджет и направить больше на оборону

Кроме того, премьер-министр заявил, что этот конкурс важно провести прозрачно и профессионально.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета.