Чтобы противостоять давлению Трампа: ЕС хочет договориться о свободной торговле с еще одной страной
- ЕС планирует подписать соглашение о свободной торговле с Австралией, чтобы противодействовать давлению со стороны США.
- Переговоры могут состояться уже в течение недели, но вопрос экспорта мяса остается нерешенным.
Вскоре в Брюссель отправится еще один премьер-министр – для соглашения о свободной торговле. Если его подпишут, это станет уже третьим важным договором Евросоюза в 2026 году, а также поддержит его усилия в противодействии давлению со стороны США.
Какая страна может подписать договор с ЕС?
Детали сообщили в Bloomberg в четверг, 5 февраля. Визит может состояться уже в течение недели, заявили осведомленные источники.
Смотрите также Зона свободной торговли с США: шанс для Украины или выгодная игра Вашингтона
С начала января ЕС подписал торговое соглашение с группой южноамериканских стран, а также заключил громкий договор с Индией, направленный на поддержку рынков и разнообразие экспорта в условиях растущей глобальной неопределенности.
Теперь, по заявлению представителя Еврокомиссии, министр торговли Австралии Дон Фаррелл проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем.
Соглашение с Австралией станет подкреплением стратегии и подчеркнет усилия многих стран по защите системы торговли, которая испытывает давление со стороны Вашингтона и других стран.
Важно! Угрозы введения пошлин США и применения Китаем ограничений на некоторые товары заставляют все больше стран и блоков объединяться и переориентировать свой экспорт.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, который сейчас находится в Канберре с целью продвижения этой миссии, призвал Австралию сотрудничать с Европой для поддержки "международной системы, основанной на правилах".
Мы должны диверсифицироваться. Мы должны проводить политику снижения рисков и политику, которая добавляет нам – Германии и ЕС – смелости противостоять давлению со стороны великих держав, чтобы сохранить не только нашу экономическую, но и прежде всего политическую независимость,
– подчеркнул он.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что надеется увидеть прогресс в "ближайшем будущем".
Напомним, переговоры ЕС с Австралией провалились в конце 2023 года – из-за спора о выходе на рынок австралийского мяса. Тогда Фаррелл шокировал своих коллег, покинув переговоры в Японии.
Вопрос экспорта говядины и других сельскохозяйственных продуктов в Европу до сих пор остается самой большой нерешенной проблемой, пишет Euractiv.
Что еще известно о соглашениях ЕС?
Сейчас ЕС предлагает США партнерство в сфере критически важных минералов – для ограничения роли Китая и влияния на политику администрации Трампа по заключению глобальных соглашений.
В то же время договор между Индией и ЕС имеет целью значительно увеличить товарооборот между сторонами, открыв новые возможности для бизнеса обоих регионов.