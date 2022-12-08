Затор из танкеров в турецких водах увеличивается, – Reuters

Танкеры, следующие из стамбульского пролива Босфор к Средиземному морю, застряли в очереди. Число судов с 5 возросло до 16. Почему турецкая сторона не пропускает танкеры с нефтью, читайте в тексте.

Пробка с танкеров увеличивается

Возле Босфора увеличилась пробка из танкеров с российской нефтью. Число из 5 танкеров возросло до 16.

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что страны G7, Евросоюз и Австралия с 5 декабря запретили поставщикам, а именно страховщикам, экспортировать российскую нефть, если она не будет продана по установленной цене в 60 долларов.

Ранее западные и турецкие официальные лица договорились об устранении очередей из танкеров после установления ограничений.

Почему образовалась очередь

Отдельное турецкое мероприятие, действующее с начала месяца, требует от судов предоставить доказательства того, что у них есть страховка, покрывающая продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

В проливе Дарданеллы девять танкеров ждали перехода на юг. Еще три танкера должны были пройти через этот пролив в четверг, то есть сегодня – два из российского города Туапсе в Фуджейру, ОАЭ, и один из Тузлы, Турция, в Сиди-Керир в Египте.

Замминистра финансов США заявил заместителю министра иностранных дел Турции, что ценовой лимит распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды.

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Нефтяные сбои

Западные чиновники обвиняют Турцию в массовых пробках. По меньшей мере 22 танкера с начала вступления в силу санкций против российской нефти были остановлены по страхованию в турецких водах.

Из заявлений чиновников становится известно, что большинство задержанных судов – из Казахстана. А нефть, добытая компаниями Chevron и ExxonMobil, экспортируется по трубопроводу в порты на черноморском побережье России.

Там она загружается на танкеры, которые впоследствии проходят через турецкие проливы в Средиземное море. Передвижение этой нефти не ограничено санкциями Запада.