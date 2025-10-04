Тарифы на электроэнергию в Украине в целом остаются без изменений. Однако для определенной категории потребителей стоимость электричества будет существенно выше.

Кто будет платить за электроэнергию больше?

Для большинства украинских потребителей тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время для владельцев трехзонных счетчиков стоимость электроэнергии будет выше – 6,48 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на правительственное постановление №632.

Интересно Украинцы могут потерять соцпомощь в октябре: как этого избежать

Такая стоимость пиковых часов потребления электроэнергии: 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. В то же время:

в обычное (полупиковое) время, а именно в течение дня вне этих часов – тариф составит 4,34 гривны за киловатт-час;

за киловатт-час; а в ночной период, с 23:00 до 7:00, электроэнергия будет дешевой: только 1,728 гривны за киловатт-час.

А какие действуют сейчас тарифы для двухзонных счетчиков?

Как сообщают в ДТЭК, для потребителей, которые пользуются двухзонными счетчиками, будут действовать разные тарифы в зависимости от времени суток.

В дневной период с 7:00 до 23:00 электроэнергия будет стоить 4,34 гривны за киловатт-час.

за киловатт-час. В ночное время с 23:00 до 7:00 будет действовать сниженный тариф в размере 2,16 гривны за киловатт-час.

Какие еще действуют тарифы на коммунальные услуги в Украине: коротко о главном