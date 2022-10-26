Тарифы на голубое топливо: какой будет цена на газ в ноябре

В результате полномасштабной войны все тарифы на коммунальные услуги для украинцев заморозили. Какой будет цена на газ у поставщиков в ноябре и будут ли ее увеличивать, читайте в тексте.

Что будет с тарифами

Отапливаемый сезон в Украине будет без повышения тарифов для потребителей. Об этом еще летом сообщило правительство.

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Стоит отметить, что в прошлом году, а именно с 1 мая 2021 года, в Украине действует годовой и месячный тариф. Пересмотр годового тарифа должен быть пересмотрен до 30 апреля 2022 года, однако из-за полномасштабного вторжения России этого так и не произошло. Соответственно годовой тариф остался прежним.

По состоянию на сегодняшний день, большое количество поставщиков перестало предоставлять услуги своим клиентам, соответственно потребители измучены были переходить на тариф поставщика последней надежды (ПОН). Эту роль в Украине исполняет НАК "Нефтегаз".

он действует не более 60 дней. Также в ПОН переходят клиенты поставщика, которого лишили лицензии.

По данным "Нафтогаза", всего потребителями являются 12,3 миллиона домохозяйств, для которых действует тариф в 7,96 гривны за кубометр газа.

Как можно подать показатели счетчика

Напоминаем, что подавать счетные счета нужно газораспределительным компаниям – облгазам. Это делается за период с 1 по 5 число текущего месяца. Все показатели следует фиксировать: на фото или видео.

К слову, это можно сделать:

через личный кабинет;

по электронному адресу;

по телефону;

путем указания показаний в уплаченном счете (квитанции абонентской книги);

в мобильном приложении или в чат-боте.

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Может ли возрасти тариф на газ

Тариф на газ для бытовых потребителей все же могут просмотреть в апреле. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий.

Это нужно было сделать гораздо раньше, ведь фиксированный тариф на газ для бытовых потребителей на уровне 7,99 гривны за кубометр газа – это очень дешево и это неоправданно дешево.

– добавил Гетманцев.

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