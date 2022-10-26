Що буде з тарифами

Опалювальний сезон в Україні буде без підвищення тарифів для споживачів. Про це ще влітку повідомив Уряд.

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Варто зазначити, що з минулого року, а саме з 1 травня 2021 року, в Україні діє річний та місячний тариф. Перегляд річного тарифу мав бути переглянутий до 30 квітня 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення Росії цього так і не відбулося. Відповідно річний тариф залишився незмінним.

Станом на сьогодні, велика кількість постачальників перестала надавати послуги своїм клієнтам, відповідно споживачі змучені були переходити на тариф постачальника останньої надії (ПОН). Цю роль в Україні виконує НАК "Нафтогаз".

Важливо, він діє не більше ніж 60 днів. Також до ПОН переходять клієнти постачальника, якого позбавили ліцензії.

За даними "Нафтогазу", загалом споживачами є 12,3 мільйона домогосподарств, для яких діє тариф у 7,96 гривні за кубометр газу.

Як можна подати показники лічильника

Нагадуємо, що подавати показники лічильна потрібно газорозподільним компаніям – облгазам. Це робиться у період з 1 по 5 число поточного місяця. Усі показники потрібно фіксувати: на фото або відео.

До слова, це можна зробити:

через особистий кабінет;

на електронну адресу;

за телефоном;

шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки);

у мобільному додатку чи чат-боті.

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Чи може зрости тариф на газ

Тариф на газ для побутових споживачів все ж можуть переглянути у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.

Це потрібно було зробити набагато раніше, адже фіксований тариф на газ для побутових споживачів на рівні 7,99 гривні за кубометр газу – це дуже дешево і це невиправдано дешево,

– додав Гетманцев.

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