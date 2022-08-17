Каким будет тариф на газ в отопительный сезон
Источник:"Нефтегаз"
В течение отопительного сезона цена на газ для украинцев не изменится. Тариф в 7,96 гривны за кубометр останется до весны следующего года.
Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
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Цена за газ не изменится
По словам "Нафтогаза", 7,96 гривны за кубометр – это достаточно незначительные средства в нынешних украинских реалиях. И будет действовать такой тарифный план до конца апреля 2023 года.
Кроме того, госкомпания призывает потребителей своевременно и совестно платить счета.
Помните, что каждый оплаченный счет – поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023,
– отметили в "Нафтогазе".
Отметим, что "Нефтегаз" – это лишь один из газопоставщиков, которых могут выбрать украинцы. С тарифами всех компаний можно ознакомиться по ссылке .
Как подготовиться к зиме
Ранее в эфире национального телемарафона министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов призвал украинцев прекратить регулирование температуры в помещениях путем открытия окон, ведь все должны быть готовы к отопительному сезону тщательно.
Мэр Львова, Андрей Садовый, отметил , что жильцам домов следует закупить "буржуйки". А еще:
- электрочайник, чтобы согреть воду в случае отключения газа,
- светильник, работающий на батарейках,
- сухой спирт, на котором можно подогревать еду.
В то время мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что жителям следует подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.