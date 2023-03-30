Тариф на газ может возрасти вдвое: чего ожидать после отопительного сезона
30 марта 2023, 09:31Читати новину українською
После окончания отопительного сезона планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию, а цена водоснабжения изменится уже в апреле. Так что эксперты не исключают, что скоро могут измениться и тарифы на газ.
На сколько может вырасти тариф на газ
Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу рассказал, что украинцы могут ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11–12 гривен.
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Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап – 11–12 гривен, второй – до 16 гривен.
Он объясняет, что тарифы могут возрасти в связи с:
- пересмотром тарифа на электроэнергию и услуги водоканалов,
- очень сложной финансовой ситуацией в "Нафтогазе".
По некоторым оценкам, "Нафтогаз" нуждается в бюджете 200–300 миллионов, поэтому может предположить, что в "Нафтогазе" пойдут на непопулярные шаги и будут поднимать тарифы для населения (бытовых потребителей), добавляет Попенко.
Какие сейчас тарифы на газ
- Стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн.
- Тариф от НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 гривны за кубометр.