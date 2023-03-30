Тариф на газ может возрасти вдвое: чего ожидать после отопительного сезона

После окончания отопительного сезона планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию, а цена водоснабжения изменится уже в апреле. Так что эксперты не исключают, что скоро могут измениться и тарифы на газ.

На сколько может вырасти тариф на газ

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу рассказал, что украинцы могут ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11–12 гривен.

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Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап – 11–12 гривен, второй – до 16 гривен.

Он объясняет, что тарифы могут возрасти в связи с:

пересмотром тарифа на электроэнергию и услуги водоканалов,

очень сложной финансовой ситуацией в "Нафтогазе".

По некоторым оценкам, "Нафтогаз" нуждается в бюджете 200–300 миллионов, поэтому может предположить, что в "Нафтогазе" пойдут на непопулярные шаги и будут поднимать тарифы для населения (бытовых потребителей), добавляет Попенко.

Какие сейчас тарифы на газ

Стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн.

Тариф от НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 гривны за кубометр.

В июле Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей тепла на уровне 7,4 гривны за кубометр газа до 31 мая 2023 года. По мнению правительства, такая цена на газ должна была позволить местным властям не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение в Украине.