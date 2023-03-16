Тариф на электроэнергию: на сколько может вырасти и когда

Правительство уже с апреля может повысить тариф на электроэнергию для населения. Стоимость одного киловатт-часа может вырасти до 2,8 гривны.

Как может вырасти тариф для населения

Сейчас украинцы в среднем платят около 240 гривен в месяц за электроэнергию. Однако после пересмотра действующих тарифов и поднятия их до рыночного уровня платежная могу вырасти до 840 гривен,

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Как работает рынок электроэнергии в Украине

В Украине действует система обеспечения "общественных интересов" на рынке электрической энергии (ПСО), заключающаяся в искусственном удержании тарифов на двух уровнях, зависящих от количества потребленных киловатт.

1,44 гривны за киловатт-час, если домохозяйство потребило менее 250 киловатт-час в месяц.

1,68 гривны за киловатт-час при потреблении свыше 250 киловатт-часов в месяц.

Задача обеспечивать эти цены возложена на энергогенерирующие государственные компании – оператора атомных станций НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Эти компании должны компенсировать "поставщикам универсальных услуг" разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и 1,44 – 1,68 гривны за киловатт-час, за которые компании продают ее домохозяйствам.

Советник премьера Юрий Бойко, в комментарии 24 Каналу, подчеркнул, что в настоящее время просчитано около 10 сценариев изменения тарифа.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

Почему тариф вырастет

Срок действия постановления правительства о системе обеспечения "общественных интересов" на рынке электрической энергии истекает 31 марта 2023 года. Поэтому Кабмин должен либо продлить ее, либо ничего не делать и таким образом отрасль электроэнергии перейдет на рыночные условия.

Также представители власти ранее уже отмечали необходимость повышения тарифов, в частности, обосновывая это недостаточным количеством средств для восстановления поврежденной энергосистемы в результате российских обстрелов.