Как вырастет тариф на электроэнергию для украинцев с 1 мая

В Украине завершается отопительный сезон. В большинстве городов уже отключают отопление. Поэтому некоторые граждане переживают, что тариф на электроэнергию может вырасти в мае.

Как изменится тариф на свет

Нынешний тариф действует до конца апреля 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Обратите внимание! Сейчас тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 4,32 гривны за киловатт-час.

По состоянию на сейчас, повышение тарифа с мая не планируется. Более того, есть те, кто может платить за электроэнергию значительно меньше.

Речь, в частности, о владельцах двухзонных счетчиков. Дело в том, что тариф, благодаря этому устройству, делится на две части:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00, сейчас составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Напомним! Часть граждан может почувствовать значительное подорожание электроэнергии. Для таких лиц тариф, вероятно, будет расти до почти 7 гривен за киловатт-час.