Украинцы могут пользоваться двумя тарифами на электроэнергию - ночным и дневным. Это позволяет сэкономить на электроэнергии, однако есть несколько нюансов.

Какой тариф выгоднее?

В Украине с 1 июня 2024 года по решению Кабмина установлен новый тариф на электроэнергию для населения в размере 4,32 гривны за киловатт-час. Это дневной тариф, по которому проводят начисления для всех потребителей с обычным счетчиком, рассказывает 24 Канал.

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В то же время в Украине продолжил действовать ночной тариф, однако рассчитанный уже на основе новой цены за киловатт.

Это специальный тариф, который действует в часы, когда нагрузка на энергосистему являются минимальными – с 23:00 до 7:00 часов.

Сейчас ночной тариф в Украине вдвое меньше дневного и составляет 2,16 гривны за киловатт-час.

Важно! Таким образом, ночной тариф вдвое выгоднее дневного. Если потреблять электроэнергию ночью, можно сэкономить до 50% платы за электроэнергию.

Как воспользоваться ночным тарифом?

Главное условие для использования ночного тарифа – наличие специального, двухзонного счетчика электроэнергии. Он отдельно фиксирует потребление электроэнергии днем и ночью.

Чтобы установить такой счетчик, необходимо обратиться в свою энергоснабжающую компанию. Она назначит день и время работ по замене прибора.

Сам счетчик можно приобрести у той же компании и заказать его установку и настройку.

Однако купить двухзонный счетчик можно и самостоятельно, что выйдет дешевле. Правда, все равно придется дополнительно платить за опломбирование, настройку и установку прибора.