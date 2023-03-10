Тариф на воду вырастет: в НКРЭКУ рассказали когда ждать повышения

10 марта 2023, 18:26
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Источник:

НКРЭКП

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ), планирует в марте обсудить вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Когда тариф вырастет для населения

В настоящее время НКРЭКУ прорабатывает возможность установления указанных тарифов двумя этапами:

  • с 1 апреля,
  • с 1 июля, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов.

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В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов,
– говорится в сообщении.

Напомним, что комиссия хотела повысить тариф на воду еще в конце 2022 года, однако отменила свое решение 30 декабря 2022 года, аргументировав это тем, что при оформлении решения оказалось, что члены комиссии голосовали за разные проекты, так что произошла путаница.

Эксперты не исключали возможности повышения тарифов

Также ранее эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу замечал, что не исключает повышения тарифов Ведь соответствующее решение уже было в конце прошлого года, так что потребность в нем есть.

Также он отметил и не самое лучшее состояние водоканалов и подчеркнул, что инфраструктура таки нуждается в восстановлении, но вместе с тем подчеркнул, что это не происходит по причине поднятия тарифов.

Обратите внимание! Константин Ущаповский 30 января в эфире телемарафона рассказывал, что после завершения отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги могут просмотреть. Речь прежде всего об энергетиках, за какие средства тарифов хочу повысить зарплату.
Автор: Дар'я Вереньова