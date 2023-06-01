Давно нужно было сделать: почему в Украине назрело изменение тарифа на электроэнергию

С 1 июня в Украине увеличится тариф на электроэнергию для населения. Подорожание было совсем неизбежным.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, новый тариф на электричество нужно было принимать еще 2 года назад. А может, и даже давнее.

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Бывшие цены были слишком низкими

Как отметил Рябцев, предварительные тарифы не покрывали даже себестоимость производства электроэнергии на государственных предприятиях и затраты на ее распределение. А Энергоатому и Укргидроэнерго нету откуда больше брать денег, как из оплаты за электричество.

Промышленные потребители всегда имели более высокий тариф. Они брали электроэнергию на рынке. И для них как раз компенсация после уплаты была выше себестоимости. А у государственных предприятий были специальные обязательства. Они могли реализовывать электричество по коммерческим ценам только после того, как удовлетворят заявки домохозяйств по льготным ценам 1,44 – 1,68,

– отметил Рябцев.

После массированных ракетных ударов огромное количество объектов энергетической инфраструктуры было повреждено. Их нужно ремонтировать. А в государственных компаний часто не хватает даже оборотных средств на эти ремонты.

Изменения тарифа значительно улучшат финансовые показатели Энергоатома и Укрэнерго. Известно, что предприятия покрывали разницу между рыночной ценой и тарифами для населения, которая составляла около 6 гривен за киловатт.

Рябцев прокомментировал рост тарифов на электроэнергию: смотрите видео

Поэтому понятно – повышение тарифов на электроэнергию нужно было делать еще давно. Правительство понимало, что это чувствительный вопрос, поэтому и немного оттягивало процесс. Но дальше откладывать было невозможно.

В Украине выросли тарифы на электроэнергию: коротко