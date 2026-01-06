С 1 января вводят новые тарифы на свет: кто будет платить 9 гривен за каждый киловатт

В Украине увеличится тариф на свет. Речь идет о стоимости электроэнергии, которая произведена из альтернативных источников.

Для кого вырастут тарифы на свет в 2026 году?

Она предусмотрена для потребителей, энергетических кооперативов и частных домохозяйств, пишет 24 Канал со ссылкой на ligazakon.

Дело в том, что во вторник, 30 декабря 2025 года НКРЭКУ приняла два постановления – №2262 и №2263. Они регулируют так называемый "зеленый" тариф.

Что это значит? Речь идет о цене, по которой государство покупает электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников: малые электростанции, частные домохозяйства, которые продают избыток электроэнергии и тому подобное.

Самая высокая ставка – это 893,49 гривны за киловатт в час (без учета НДС). И это актуальная цена для частных солнечных электростанций, которые соответствуют следующим критериям:

солнечные установки до 50 киловатт; размещены на крышах или фасадах; введены в эксплуатацию в 2019 году.

Также под новые правила подпадают частные домохозяйства:

Солнечные электростанции до 30 киловатт (введены в 2026–2029 годах). Ветровые установки до 50 киловатт. Комбинированные ветро-солнечные системы. Энергетические кооперативы и малые производители (до 150 киловатт).

В то же время тарифы зависят от источника энергии. Если речь идет о солнце, то это примерно 5,27 гривны за киловатт. Ветер – около 4,6 грн, биомасса и биогаз – более 6 гривен. Малые ГЭС будут платить больше – почти 6,9 грн за киловатт в час.

Важно! Этот тариф не касается бытовых потребителей.

Какой тариф на свет для населения в 2026 году?

Напомним, что для всех жителей Украины правительство установило единую фиксированную цену на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. И это независимо от объема потребления. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.

Такой тариф на оплату света сохранится до 30 апреля 2026 года. В дальнейшем его планируют пересмотреть.

Что еще известно о новых тарифах?