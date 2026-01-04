Какая цена на свет в январе 2026 года?

Его продлили как минимум до 30 апреля 2026 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины с внесенными изменениями от 22 октября 2025 года.

Накануне правительство установило для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию независимо от объема потребления – 4,32 гривны за киловатт-час. Однако после 30 апреля цену могут пересмотреть.

Напомним, такая же цена действует для бытовых потребителей с официально оформленным электрическим отоплением. Но в период с 1 октября по 30 апреля они могут платить меньше:

за объем потребления до 2 000 киловатт-часов включительно – 2,64 гривны за киловатт-час;

за объем потребления более 2 000 киловатт-часов – 4,32 гривны за киловатт-час.

Кроме того, вдвое меньше за использованную в ночное время электроэнергию будут платить потребители с установленным двухзонным счетчиком:

с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

В то же время при наличии трехзонных счетчиков:

период максимальной нагрузки энергосистемы (с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00) – 6,48 гривны за киловатт-час (коэффициент 1,5);

полупиковый период (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00) – 4,32 гривны за киловатт-час (коэффициент 1);

ночной период (с 23:00 до 7:00) – 1,73 гривны за киловатт-час (коэффициент 0,4).

Интересно! По данным Государственной службы статистики, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 2,3% в целом.

Возможен ли рост цен на свет?