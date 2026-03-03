Даже если не проживаете в квартире: за какие коммунальные услуги придется заплатить
- Украинцы, чьи дома подключены к газораспределительной системе, должны платить за доставку газа даже если не проживают в квартире.
- Не платить за распределение газа можно только если помещение официально отключено от газоснабжения.
Сейчас многие украинцы меняют свое местожительство из-за войны. Однако это не освобождает от уплаты коммунальных услуг.
Что следует знать украинцам о коммунальных тарифах?
В частности от оплаты за услугу по распределению (доставке) газа, о чем пишет Закарпатский филиал "Газсети".
Украинцам рассказали, что каждый клиент, чей дом присоединен к газораспределительной системе, оплачивает за распределение природного газа. Его объем устанавливается НКРЭКУ (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).
То есть, даже если потребитель временно не проживает по своему адресу, оплата за распределение газа начисляется, поэтому платежки нужно оплачивать в полном объеме,
– объяснили в "Газсети".
Это означает, что оплата происходит не за потребленный газ, а за:
- доставку его в дом;
- обслуживание сети газопроводов.
Обратите внимание! Отмечается, что оплата осуществляется за услугу, что обеспечивает круглосуточный доступ к мощностям газовых сетей.
При каких обстоятельствах можно не платить за распределение газа?
Не платить за распределение газа можно, если помещение официально отключено от газоснабжения. Для этого следует обратиться в "Газсети" для отсоединения помещения от газораспределительной системы механическим путем. После этого прекращается начисление за распределение.
В то же время сумма минимальной оплаты за распределение газа зависит от типа газового оборудования:
- 39 кубометров (за газовый год) – если газ используют только для приготовления пищи;
- 126 кубометров (за газовый год) – для приготовления пищи и подогрева воды;
- 314 кубометров (за газовый год) – речь идет о комплексном использовании, в частности отопления.
Об этом указано в Кодексе газораспределительных систем.
Что еще следует знать украинцам?
- На общих основаниях за доставку газа платят также пенсионеры. В настоящее время пенсионеры в Украине не имеют льгот по этой платежке.
- В то же время передавать показатели потребленного газа украинцы должны уже совсем скоро – до 5 числа. Это нужно делать ежемесячно с 1 по 5 число.