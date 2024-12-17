Тариф на газ в 2025 году: на сколько вырастет цена для населения

Тариф на газ будет держаться без изменений как минимум до конца отопительного сезона. Кроме того, на сегодня нет и официальных заявлений о возможном пересмотре тарифа после этого периода. В то же время вопрос о повышении цены уже давно назревает, ведь нынешняя стоимость за газ давно не соответствует реальности.

Почему стоимость газа стоит поднять в 2025 году

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Святослав Павлюк рассказал, что каждый политик боится сообщить населению о подорожании тарифов, в том числе тарифа на газ. И поэтому сейчас это исключительно политическое решение.

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Обратите внимание! "Нафтогаз" ранее был крупнейшим донором бюджета, однако на сегодня предприятие перестало им быть.

Пока неизвестно, будет расти газ в цене после окончания отопительного сезона, или нет. В то же время по мнению Павлюка, цену на газ надо было давно повышать.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины Кроме того, людей демотивирует заниматься вопросами энергоэффективности при той цене, при которой сейчас газ, и уничтожает все процессы окупаемости.

Низкая цена на газ уничтожает желание людей переходить на альтернативные источники отопления. Например, Украина производит пеллеты, которые являются более дорогими, чем кубометр газа.

Что такое пеллеты Это экологические топливные гранулы, которые используют для получения тепла, сжигая их в твердотопливных котлах. Древесные топливные гранулы создают методом прессования отходов деревообработки.

Интересно! По состоянию на 16 декабря, анализируя цены на известных маркетплейсах, тонна пеллеты будет стоить в среднем от 4 до 9 тысяч гривен.

Сколько сейчас стоит газ

В Украине тариф на газ для бытовых потребителей не менялся с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Кроме того, известно, что цена за куб газа не будет меняться до конца отопительного сезона, то есть мая 2025 года.

Что говорит правительство

Подтверждает эти слова и премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале, где указывает, что неизменность тарифов входит в один из ключевых пунктов государственной программы "Зимняя поддержка".

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона.

По состоянию на декабрь 2024 года, тарифный план "Нафтогаз Украины", которым пользуется 98% населения, составляет 7,96 гривны за кубометр газа. Другие газоснабжающие компании предлагают цену за кубометр газа в диапазоне от 7,96 гривны до 9,99 гривны.

Какую реальную цену за газ назвали в "Нафтогазе"

Еще в августе в интервью NV.Бизнес, передает 24 Канал, уже бывший СЕО НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев отметил, что рыночная цена на газ в Украине составляет около 15 гривен за кубометр.

Мнение эксперта

По словам Павлюка, такие цены не являются ни рыночными, ни конкурентными. Если "отпускать" стоимость газа для населения, появляется конкуренция и рыночные процессы, а соответственно у людей появляется желание энергоэффективно использовать тепло.

Правительству стоит просто не вмешиваться в эти процессы,

– говорит Павлюк.

Какую реальную цену за газ должны платить украинцы

Если в Украине введут рыночную цену на газ, то стоимость за кубометр может достичь как 12 гривен, так и 20 гривен. Все зависит от того, в какой период и где ее покупать.

Летом, например, цена за газ может составлять 10 – 12 гривен. А зимой – все 20 гривен, а то и больше. При таких условиях, "Нафтогаз" снова может стать донором госбюджета, и тогда мы будем иметь средства и на армию, и на соцвыплаты, и на энергоэффективность,

– говорит энергетический эксперт.

Рыночной ценой можно было бы называть ту стоимость, по которой Украина импортирует или экспортирует газ. Впрочем, по словам Павлюка, на сегодня Украина фактически делает ни то, ни другое.

Интересно, что есть информация о том, что бизнес все-таки покупал газ, и по последним данным, цена составляла где-то от 16 до 18 тысяч гривен за 1 000 кубометров газа.

Как будет определяться рыночная цена за газ для населения: