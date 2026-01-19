Торговая война на горизонте: ЕС готовит ответ Трампу на 93 миллиарда

Евросоюз готовит жесткий ответ на угрозы президента Дональда Трампа странам НАТО, которые вступили против его попыток установить контроль над Гренландией. США могут потерять миллиарды долларов.

Какой ответ готовит ЕС?

Европейские столицы рассматривают возможность ввести тарифы на американские товары на сумму 93 миллиарда долларов или ограничить доступ компаниям из США к рынку ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Чиновники, причастны к подготовке решений, рассказали, что эти меры должны предоставить европейским лидерам рычаги влияния на встречах с Трампом. Они планируют встретиться с американским президентом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Европа пытается найти компромисс, который позволил бы избежать глубокого раскола в западном военном альянсе – сценария, который представлял бы экзистенциальную угрозу для безопасности континента,

– пишет издание.

Тарифы, которые ЕС рассматривает для США, подготовили еще в прошлом году. Однако их действие приостановили до 6 февраля, чтобы не вызвать большую торговую войну.

Сейчас Европа снова к ним вернулась. Кроме того, послы 27 стран блока в воскресенье обсудили возможность применения механизма противодействия принуждению (ACI), который позволяет ограничить доступ иностранных компаний к европейскому рынку. Его еще ни разу не использовали с момента принятия в 2023 году.

Заметьте! Инструмент ACI также предусматривает ограничение инвестиций и возможность сокращения экспорта услуг, в частности тех, которые предоставляют американские технологические гиганты в Европе.

Почему ЕС собирается противодействовать Трампу?

На такой шаг ЕС заставляют пойти последние заявления Трампа. В воскресенье он написал в Truth Social, что с , что с 1 февраля 2026 года обложит дополнительными тарифами в 10% на товары из 8 стран, которые поддержали Данию и выступили против покупки Гренландии США. В список попали:

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Нидерланды;

и Великобритания.

Эти страны направили свои военные контингенты в Гренландию, где те должны принять участие в учениях по приглашению Дании.

Более того, Трамп добавил, что дополнительные пошлины для этих государств вырастут до 25% с 1 июня, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.

Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты ответа... Трамп использует откровенно мафиозные методы,

– отвечают на эти угрозы европейские дипломаты.

Нарез Франция настаивает на применении инструмента ACI и планирует скоординировать совместный ответ с Германией перед переговорами с другими европейскими коллегами в Брюсселе.

В то же время большинство государств ЕС призывают сначала попытаться договориться с Трампом, прежде чем переходить к прямой конфронтации и развязывать новую торговую войну.

Стоит знать! Трамп посетит саммит в Давосе в среду и четверг. Там он должен провести частные переговоры с европейскими лидерами, в частности с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как в ЕС реагируют на угрозы Трампа?