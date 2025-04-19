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Экономика Тарифы Тарифы на газ: кто из украинцев будет платить больше уже с 1 мая
19 апреля, 12:30
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Тарифы на газ: кто из украинцев будет платить больше уже с 1 мая

Валерия Моргун
Основні тези
  • С 1 мая 2025 года некоторым украинцам пришлют "третью платежку" за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.
  • Цены на природный газ для населения в мае останутся на уровне 7,96 гривны за 1 кубометр для большинства потребителей.

С 1 мая 2025 года некоторые украинцы будут платить за газ больше. И это несмотря на действие моратория на повышение цен.

Некоторые украинцы будут платить за газ больше

Однако дополнительные расходы связаны с введением новой услуги, пишет 24 Канал со ссылкой на ООО "Газораспределительные сети Украины".

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В мае некоторым пользователям природного газа придет так называемая "третья платежка". Ее пришлют жителям многоквартирных домов. Они должны оплатить новую услугу – техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Стоимость сервиса будет рассчитываться индивидуально и будет зависеть от различных факторов:

  • длина трубопровода;
  • количество муфтовых соединений;
  • газовых кранов в здании.
  • Сумма же будет распределяться между всеми жильцами дома.

Квитанции будут приходить не ежемесячно, а раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома:

  • газовым сетям более 25 лет – один раз в три года;
  • газовым сетям менее 25 лет – один раз в пять лет.

Обратите внимание! Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" уже опубликовали на своих сайтах графики возможной стоимости услуг.

Изменятся ли в мае цены на газ?

В мае цены на природный газ для населения останется на прежнем уровне - 7,96 гривны за 1 кубометр. Эта цена будет действовать для большинства бытовых потребителей, которые обслуживаются ГК "Нафтогаз Украины". Остальные газопоставщиков имеют цены, которые колеблются от 7,7 до 9 гривны за 1 кубометр.
 