У России заканчиваются деньги: Кремль повышает тарифы на коммуналку на оккупированных территориях
- Россия повысила тарифы на коммунальные услуги на оккупированных территориях оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- Повышение тарифов объясняется необходимостью компенсировать недостаток денег в России, а население оккупированных территорий фактически оплачивает свою же оккупацию и войну против своей страны.
Россия повысила тарифы на коммунальные услуги на оккупированных территориях. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
На ВОТ растут тарифы на коммуналку
Оккупационные администрации называют это "поэтапной индексацией" до "общероссийских стандартов", передает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.
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Но на самом деле это означает окончательный отказ России от "дешевой коммуналки". Это было пропагандистское обещание Донбасса во время гибридной агрессии в 2014-м, как отмечает издание.
Ранее платежки там действительно были дешевле, чем на свободной территории Украины – однако теперь будут кое-где даже выше, –
уточнили в тексте.
Например, на оккупированной Донетчине средняя платежка за квартиру на 50 квадратных метров будет 6 тысяч рублей зимой и 5 рублей летом (это около 2,6-2,7 тысяч гривен). Однако на подконтрольной Украине территории Украины сумма будет составлять 2 тысячи в зимний сезон и тысячу в летнее время года.
И это с учетом того, что город-миллионник – Донецк – уже 3 года живет с подачей воды по дням и часам. Поэтому люди жалуются на "качество услуг", которые они по большей части даже не получают.
Вода техническая и пить ее невозможно, канализация изношена. Кроме того, города утопают в мусоре, ведь его вывозят раз-два в месяц.
В начале этого года оккупационные администрации уже пересматривали тарифы. В частности, с 1 июля платежка выросла в среднем почти на 30%. Но это не последнее подорожание: следующее, по информации пропагандистских ресурсов, запланировано ровно через год, с 1 июля 2026-го.
Журналист Денис Казанский говорит, что на самом деле логика в этом повышении одна – просто у России заканчиваются деньги. Теперь россияне должны собрать их со своего населения или с населения оккупированных территорий, чтобы компенсировать недостаток в бюджете.
Уже нет у Путина денег, чтобы, как раньше, бросать их своему населению, как кость – и покупать его лояльность,
– заявил журналист.
Обратите внимание! Сейчас население оккупированных территорий фактически оплачивает войну против своей же страны, свою же собственную оккупацию.