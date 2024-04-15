Правительство продлило действие ВСО на газ для производства электроэнергии до конца лета

Из-за обстрелов россиян значительно повреждена энергосистема Украины. Несмотря на это, тариф на газ для производств будет оставаться неизменным до конца лета.

Какое решение принял Кабмин

12 апреля Кабмин согласовал продление действия спецобязательства ООО "Нафтогаз" до 31 августа текущего года. Речь идет о поставках газа для производства электроэнергии на тепловой генерации.

Читайте также Цена биткоина достигнет более 2 миллионов: какова ситуация на рынке криптовалюты

Тарифы на газ зависят от типа производств. До конца августа они будут такими:

для производства электричества на теплоэлектроцентралях с теплофикационным циклом цена за кубометр составит 16,5 гривны;

для газотурбинных и газопоршневых установок – 16,5 гривны за кубометр;

для ТЭС и ТЭЦ с конденсационным циклом – 10,95 гривны за кубометр.

Какие тарифы для потребителей

В этом году Украина впервые прошла сезон на собственном газу.

По состоянию на теперь, "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды (ППН). Эта компания обслуживает около 98% украинцев.

Тариф для потребителей в "Нафтогазе" зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр. У других регуляторов цены несколько отличаются.