От 10 до 12 гривен: какие в Украине должны быть тарифы на газ
До апреля 2024, то есть до конца отопительного сезона, правительство не будет повышать тарифы для населения. Однако, по мнению некоторых энергетиков, сделать это должны были уже давно, но с ценой на газ еще можно подождать.
Что с тарифом на газ
Эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк объяснил для 24 Канала, что учитывая, что большинство потребляемого газа это собственная добыча, ситуация с газом еще может подождать.
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Фактически сложилась ситуация, когда для нужд населения, за счет падения потребления в стране, за счет оттока населения, за счет остановки предприятий, мы выходим где-то на уровень самообеспечения. То есть если мы раньше использовали на нужды коммунальной энергетики, мы использовали где-то 18 миллиардов кубов в год, а в прошлом году эта цифра упала до 13 миллиардов. В то же время, общая добыча в стране составляет 12 миллиардов кубометров газа.
Однако будет сохраняться диспропорция между:
- газом для населения;
- газом для промышленности;
- газом для небытовых потребителей
Следует заметить, что такая тенденция долго продолжаться не может, потому что это разрушает ценовой сценарий рынка.Обратите внимание! Ранее эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко рассказала для 24 Канала, что сейчас реальная цена на газ должна быть на уровне 10 – 12 гривен за кубометр газа.
Сколько украинцы платят за газ
Учитывая, что более 90% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", для них тариф составляет 7,96 гривны за кубометр газа по НДС. Однако у других поставщиков цены разнятся.