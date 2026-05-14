Украина перейдет на новые тарифы – останутся ли субсидии на газ и свет
- Согласно условиям международных партнеров, Украина должна отказаться от сдерживания цен на газ, электроэнергию и тому подобное.
- В таком случае финансовая нагрузка на украинские семьи увеличится, поэтому власть должна усилить защиту уязвимых потребителей через адресную поддержку, например субсидии.
Украина должна постепенно отказаться от государственного сдерживания цен на газ, электроэнергию, тепло и горячую воду. Курс на рыночное формирование тарифов закреплен в договоренностях с международными партнерами, в частности в рамках программы МВФ.
Как изменятся цены на коммунальные услуги?
Однако это не означает, что потребители сразу останутся один на один с новыми ценами. Детали сообщили в общественной организации "Окно восстановления", представители которой накануне посетили публичную дискуссию консорциума RRR4U.
Смотрите также Не все знают эти даты: когда нужно передавать показатели за свет
Во время военного положения в Украине заморозили часть тарифов для населения. Поэтому бытовые потребители пока платят только часть реальной стоимости коммунальных услуг.
- Например, около 8 гривен за кубометр газа при рыночном уровне в почти 28 гривен (тариф покрывает лишь 30%);
- Похожая ситуация с электроэнергией – киловатт-час обходится украинцам в 4,32 гривны, тогда как рыночная розничная цена приближается к 13 гривен (то есть покрытие около 34%).
Однако вопрос тарифов для украинцев зависит не только от внутренней политики государства, но и от условий международных партнеров, на которых готовы предоставлять Киеву финансовую помощь.
Речь идет о сотрудничестве с МВФ и Евросоюзом в рамках инструмента Ukraine Facility. Ради поддержки, от которой теперь зависит значительная часть государственных расходов, власть обязана провести ряд реформ, в частности в сфере энергетики – чтобы сделать рынок более устойчивым и уменьшить скрытые долги в системе.
Украина должна оценить все квазифискальные расходы, субсидии, специальные обязательства и т.д., а также отменить мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду до конца текущего года. А вот после завершения военного положения – постепенно либерализовать рынок газа и электроэнергии.
Что будет с субсидиями украинцев?
Эксперт аналитического центра DiXi Group Алена Корогод объяснила, что переход к рыночным тарифам неизбежно усилит финансовую нагрузку на украинские семьи. Именно поэтому государство должно параллельно усиливать защиту уязвимых потребителей.
Речь идет о изменении самой модели помощи – вместо сдерживания цен для всех (скрытое субсидирование) следует прибегнуть к адресной поддержке тех граждан, которые действительно в ней нуждаются.
Параллельно с реформой тарифов возникает вопрос: откуда брать средства на помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Частично ответ заключается в том, что рост тарифов означает и рост доходов энергокомпаний, а следовательно – и налоговых поступлений. Благодаря этому государство потенциально может сбалансировать дополнительные расходы на социальную поддержку в энергетике.
Однако пока невозможно точно спрогнозировать, какими будут тарифы на газ, электроэнергию или тепло после войны, о чем заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. По словам нардепа, это будет зависеть от ряда факторов – стоимости газа, дефицита в энергосистеме, ситуации вокруг Запорожской АЭС и тому подобное.
Интересно! В странах ЕС коммунальные тарифы в основном ближе к реальной рыночной стоимости. В то же время это не означает отсутствие социальной защиты: во время кризисов государства могут ограничивать цены или предоставлять людям денежную помощь. Однако такие механизмы обычно временные и направлены прежде всего на уязвимые категории населения.
Где уже возникают проблемы в Украине?
Например, из-за замороженных тарифов теплокоммунэнерго накапливают долги, ведь не могут полностью покрывать расходы. В частности, им сложно вовремя рассчитываться с Нафтогазом.
После поставщик обращается в суды и выигрывает дела, поэтому исполнительная служба может взимать деньги принудительно или блокировать счета этих предприятий. "Это создает дополнительные риски для подготовки к отопительному сезону", – предупреждает Герус.
Поэтому государству нужно или приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню, или компенсировать разницу из бюджета.
Напомним, впервые с 2022 года в Украине пересматривают тарифную модель для подземных газохранилищ – в соответствии с европейскими правилами. Правда, решение не повлияет на цены для обычных домохозяйств, а бизнес вряд ли почувствует изменения.