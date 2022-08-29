Тарифы на электроэнергию вырастут сразу после окончания войны

Тарифы на электроэнергию, по мнению эксперта по ЖКУ, вырастут сразу после окончания войны. Поскольку они в ЕС намного выше, чем в Украине. Какие сейчас тарифы на электроэнергию в Европе и Украине, читайте далее.

Тарифы вырастут после окончания войны

Олег Попенко, в комментарии 24 каналу подчеркнул, что в Европе стоимость электроэнергии на сегодня для бытового населения составляет более 10 гривен. В некоторых странах более 15 гривен, или даже более 30 гривен. Объединение Украины с европейской электросетью приведет к тому, что стоимость электроэнергии в Украине будет расти.

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Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Потому что тот псевдорынок, который был создан в Украине. Псевдорынок электроэнергии и приведет к тому, что не выгодно будет продавать электроэнергию бытовому потребителю по 1,68 гривны, когда можно будет продавать ее, например, по 20 – 30 гривен в ЕС.

Также Попенко напоминает, что россия ограничивает поставки газа в Европу, а многие компании, которые производят электроэнергию, работают в ЕС на газу.

Потому что никто не гарантирует, что в ближайшее время, где-то через полгода, сразу после победы, стоимость электроэнергии не вырастет в разы,

– считает эксперт по ЖКУ.

Цена электроэнергии в Европе рекордно выросла

Цена электроэнергии в ЕС выросла до новых рекордных показателей в конце прошлой недели (26 августа) в результате ограничения поставок газа через "северный поток-1" накануне отопительного сезона. Стремительная инфляция также подпитывает рост цен на электроэнергию, подчеркивает издание Bloomnerg.

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Как выросла цена электроэнергии в мире

Цены на электроэнергию во Франции выросли более чем в 10 раз за последний год. Французский контракт на 2023 год вырос на 13% до 1 022 евро за мегаватт-час на European Energy Exchange AG в пятницу.

выросли более чем в 10 раз за последний год. Французский контракт на 2023 год вырос на 13% до 1 022 евро за мегаватт-час на European Energy Exchange AG в пятницу. Немецкий эквивалент также достиг рекорда, поднявшись до 840 евро за мегаватт-час, достигнув 50% роста на этой неделе.

В скандинавских странах цена на следующий год подскочила на 11% до рекордных 277 евро за мегаватт-час.

В Великобритании цена электроэнергии вырастет в октябре после того, как энергетический регулятор повысил ограничение расходов. Рост цен может заставить многих людей в стране ограничить использование энергии, поскольку они не смогут себе это позволить этой зимой, отмечает Bloomberg.

Стоимость электроэнергии в Украине

Европейские правительства начали предпринимать решительные шаги по ограничению потребления энергии, например запрет наружного освещения зданий в Германии и снижение температуры отопления в помещениях.

До 31 октября этого года для бытовых потребителей (рядовых украинцев) в Украине действует тариф 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час и зависит от объема потребленных киловатт:

до 250 киловатт-часов в месяц (включительно) – 1,44 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавленную стоимость);

более 250 киловатт-часов в месяц – 1,68 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавленную стоимость) за весь объем потребления.

Эксперт рассказал, что для бизнеса (не бытовых потребителей) киловатт электроэнергии в среднем стоит около 3,5 гривны, но уже с 1 сентября прайс-кэпы повысятся. Подробно о том, на сколько вырастут тарифы для бизнеса уже этой осенью, ранее рассказывали тут.

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