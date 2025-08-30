Тарифы на электроэнергию вырастут в сентябре: кого ждут изменения
Кого коснется повышение тарифов?
Повышение тарифов коснется операторов системы распределения электроэнергии (ОСР), то есть облэнерго. Соответствующее решение на заседании 26 августа приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 24 Канал.
Основная цель этого решения – уменьшить долговую нагрузку на участников рынка электроэнергии:
- долги ряда облэнерго перед "Укрэнерго;";
- долги "Укрэнерго" перед зеленой энергетикой.
Также новые тарифы позволят создать необходимые запасы на случай новых ударов российской армии по украинской энергосистеме.
Вырастут тарифы по-разному. Потребителям первого класса придется платить с сентября в среднем на 14% больше за распределение, потребителям второго класса – примерно на 23% больше.
Больше всего рост тарифов почувствуют:
- "Ровнооблэнерго";
- "Кировоградоблэнерго";
- "Хмельницкоблэнерго".
Наименьшая нагрузка предполагается для таких поставщиков:
- "Черниговоблэнерго";
- "Черкассыоблэнерго";
- "Львовоблэнерго".
Стоит знать! Кроме того, НКРЭКУ готовит пересмотр тарифов на распределение для ОСР в прифронтовых областях. С 1 октября они изменятся для облэнерго в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Вырастут ли тарифы на свет для населения: что известно?
Впрочем, тарифы на электроэнергию для населения в сентябре останутся неизменными. бытовые потребители, по-прежнему, будут платить по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.
Такой тариф на свет для украинцев удержится как минимум до конца октября благодаря решению правительства, которое продлило действие ПСО (возложение специальных обязанностей) для участников рынка электроэнергии.
Вместе с тем после завершения действия ПСО тариф на свет для украинцев могут пересмотреть. Эксперты говорят, что нынешние цены на электроэнергию не покрывают все расходы поставщиков, то есть те работают в минус. А с ростом тарифов для облэнерго этот разрыв увеличится.
Однако украинцам, которые живут на территории активных или возможных боевых действий будут компенсировать оплату света. Льготы на электроэнергию они получат в октябре.