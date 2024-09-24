Увеличить тариф в полтора раза: власти отреагировали на предложение поднять цены на свет

Недавно "Укрэнерго" предложило поднять тарифы на передачу электроэнергии для украинцев практически в полтора раза. В Верховной Раде отметили необходимость аудита компании.

Власть отреагировала на предложение повысить тарифы

Нардеп Алексей Кучеренко рассказал, что решение о повышении тарифов не может быть принято без полного аудита компании со стороны Госаудитслужбы.

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Алексей Кучеренко Народный депутат Украины Подчеркиваю – никакие аудиты иностранных аудиторов, которые они делают очень поверхностно и по заказу тех, кто платит деньги, не может быть весомым аргументом. Так же как и лоббистские позиции всевозможных "независимых членов" наблюдательного совета, которые просто имитируют бурную деятельность за немалые деньги. Нам с вами оплачивать этот тариф – поэтому мы имеем полное право на полный аудит!

По его мнению, стоит проанализировать:

кредиты,

безвозвратную помощь,

расходы,

сметы,

эффективность,

пиар,

штатную численность,

зарплаты,

премии.

Сначала слушания должна провести сама компания, а уже потом после официального обращения в НКРЕКП, которая должна установить экономически обоснованный тариф на монопольный вид деятельности.

Вот там и разберемся с эффективностью работы компании за последние годы,

– добавил он.

Напомним! Сейчас Украина работает над защитой энергетических объектов, которые уцелели после российских обстрелов.