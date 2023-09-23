Тарифы на свет: что ждет украинцев в октябре

В связи с отопительным сезоном некоторые украинцы переживают, что стоимость некоторых коммунальных услуг может возрасти. Например, в июне уже возросла стоимость света, поэтому возник вопрос, изменится ли что-то в октябре.

Изменится ли тариф на электроэнергию

Стоимость тарифа на электроэнергию до конца 2023 года не будет расти из-за действия положения о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО).

Читайте также Нужно ли платить за доставку газа, если трубы проложены собственноручно

Герман Галущенко Министр энергетики Украины И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Потому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается.

Также он подчеркнул, что Украина готова к отопительному сезону с точки зрения ресурсов, подготовленности генерации и системы передачи.

Будут ли новые отключения света во время отопительного сезона

В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Геннадий Рябцев рассказал, что тех ремонтов, которые были проведены в энергетической системе, было достаточно, чтобы комфортно пережить отопительный сезон. Даже если в этом году будут отключения света, то не столь масштабны как в прошлом году.

Такие стабилизационные отключения света, как в прошлом году, в большинстве украинских областей проводить не будут. Их продолжительность в отопительный сезон, по предварительным оценкам, будет меньше.

Геннадий Рябцев Эксперт в области энергетики Но это не касается прифронтовых территорий, где, скорее всего, кроме стабилизационных будут использоваться еще и аварийные отключения.

Это связано с тем, что эти области чаще всего обстреливаются не только дронами и ракетами, но и артиллерией.