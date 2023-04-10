Напомним, что действующие тарифы на электроэнергию сейчас составляют 1,44 гривны при потреблении до 250 киловаттов ежемесячно и 1,68 гривны при потреблении от 250 киловаттов ежемесячно. Однако в следующем месяце цена может подняться в четыре раза.

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Важно, что окончательное решение о сумме повышения еще не принято. Но когда произойдет рост, он будет не сразу, а поэтапно.

Тарифы сейчас на низком уровне

Из-за экономической ситуации в стране в результате вторжения России действующие тарифы на свет не могут покрыть производство одного киловатта и его распределение. Украинские энергетические компании больше не могут держать тарифы на столь низком уровне.

Сейчас доходов Энергоатома и Укргидроэнерго недостаточно, чтобы покрыть разницу между тарифами для населения и реальной ценой на электроэнергию. Все из-за того, что затраты на производство выросли.

Обратите внимание, реальная стоимость киловатта составляет на уровне 7 гривен. В то время население платит всего 1,44 и 1,68 гривны.

Компании имеют долги

Общий долг на 2022 год составил рекордные 33 миллиарда гривен. Среди них 22 миллиарда гривен – это убытки Укргидроэнерго, 6 миллиардов гривен – ДТЭК. Остальные – Энергоатом и Центрэнерго.

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И хотя МВФ не требуют от украинских чиновников повышать тарифы, впрочем, их интересует, как Украина должна компенсировать такие большие убытки.

К слову, сейчас есть около 10 вариантов, как и на сколько могут поднять тарифы на свет. Об этом рассказал 24 Каналу советник премьера Юрий Бойко.

Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью,

– добавил Бойко.

Также одним из сценариев может стать поднятие не до 5,5 гривны, а сначала до 2,5 гривны за киловатт. Его называют "легким вариантом".