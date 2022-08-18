Тарифы на тепло не будут повышать: Зеленский подписал мораторий

Президент Владимир Зеленский подписал законы о моратории на повышение коммунальных тарифов. Они будут оставаться неизменными.

Мораторий будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения. Он будет касаться цен на газ, теплоснабжение и горячую воду. Об этом рассказал глава Министерства Алексей Чернышев.

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Разницу компенсирует государство

Зеленский подписал законы, принятые парламентом 29 июля 2022 года. Кроме того, предусмотрена компенсация разницы в тарифах для поставщиков.

Также предусматривается отсрочка погашения задолженности по договорам предприятиям ТКЭ и ВКГ, производственные мощности которых расположены на временно оккупированной территории или мощности которых были уничтожены или повреждены в результате обстрелов.

Отопительный сезон будет без повышения тарифов на тепло и горячую воду для потребителей,

– отметили в пресс-службе Чернышева.

Еще раз отметили, что этот отопительный сезон будет самым сложным за период независимости Украины.

Сколько ТЭЦ разрушили оккупанты

С начала российского вторжения оккупанты обстреляли 327 объектов теплоснабжения, в том числе:

316 котельных;

10 ТЭЦ;

1 ТЭС.

Уже восстановили 156 котельных. Для ремонта Кременчугской, Ахтырской и Черниговской ТЭЦ правительство выделило 286 миллионов гривен, поскольку там серьезные повреждения. Местные бюджеты не справятся.