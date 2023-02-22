Тарифы на воду: для кого могут вырасти платеж и почему

Тарифы на воду планировали поднять в 2023 году, но в момент НКРЭКУ отменила решение. Однако для некоторых потребителей тариф все-таки может измениться.

Журналисты 24 Канала пообщались с экспертами по жилищно-коммунальным хозяйствам, чтобы выяснить реальную ситуацию на рынке водоснабжения в Украине.

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Как работает в Украине рынок водоснабжения

Как объяснила Кристина Ненно, не все водоканалы подчиняются НКРЭКУ. Небольшим предприятиям без лицензии от комиссии тариф устанавливают местные власти. Именно клиенты таких водоканалов могли почувствовать повышение тарифа в 2023 году.

ся Кристина Ненно Эксперт из ЖКХ Если мы говорим о маленьких городках и селах, где нет огромных водоканалов, хотя они есть в перечне НКРЭКУ, то по ним могут принять решение о повышении местные власти. Однако оно должно быть экономически обоснованным. И хочу напомнить, что у нас есть закон Украины 7427 об установлении моратория на повышение тарифа на горячее водоснабжение и тепло.

Повышение тарифов

Олег Попенко Эксперт по ЖКХ НКРЭКУ в буквальном смысле 26 декабря 2022 года объявило о поднятии тарифов, но затем через три дня отменили собственное решение, согласно которому тарифы должны были подняться, сославшись на ошибки в расчетах. Но здесь нужно понимать другое, что они планировали даже вдвое поднять тарифы: с 1 января – на 10% и с первого июня – на 10%. То есть планировалось поднять тарифы для водоканалов примерно на 20%. Однако пока такого решения нет.

"В конце прошлого года в некоторых маленьких городках выросли тарифы на холодную воду на", – резюмирует Ненно. Она добавляет, что сейчас Госстат закрыт, поэтому невозможно проанализировать где и на сколько выросла цена.

Напомним, что НКРЭКУ отменила свое решение 30 декабря 2022 года, аргументировав это тем, что при оформлении решения оказалось, что члены комиссии голосовали за разные проекты, по єтому произошла путаница.

Глава ведомства Константин Ущаповский подчеркнул, что предложенное решение существенно отличается от проекта, обнародованного на сайте, поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры этих тарифов. После этого проекты решений о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод Комиссия отправила на доработку.

Выросли ли для кого-то в тарифы несмотря на отмену решения НКРЭКУ

Пока что тарифы для клиентов водоканалов, подчиняющихся НКРЭКУ, не изменятся. А вот для других предприятий это вполне возможно. Уже есть такие случаи.

Но сегодня не знаю много общин, которые действительно решат во время действия военного положения пойти на этот шаг и повысить тарифы для населения, поскольку людям и так тяжело платить за потребленные коммунальные услуги. Если подытожить, то такое развитие событий имеет право на существование, согласно законодательству, которое действует на сегодня,

– отмечает Кристина Ненно.

Могут ли тарифы возрасти для всех

По мнению Попенко, исключать возможность повышения тарифов и в рамках решения НКРЭКУ в этом году тоже не стоит. Ведь соответствующее решение мы уже видели в конце прошлого года, так что потребность в этом есть. Также он отмечает и не лучшее состояние водоканалов, поэтому подчеркивает, что инфраструктура таки нуждается в восстановлении, но вместе с тем отмечает, что это не происходит по причине поднятия тарифов.

Поднятие тарифов не решит вопрос состояния инфраструктуры. Это только увеличит задолженность за жилищно-коммунальные услуги и все. Пока нет никаких ни цифр, ни данных. В принципе ни одного документа, который, например, сказал бы, что через месяц будут подняты тарифы. Было такое решение 26 декабря 2022, но его отменяли. Других – не было,

– резюмирует Попенко.