"Запугивание и экономическое принуждение": в Китае прокомментировали идеи США по пошлинам
- Китай назвал введение США пошлин на китайские товары из-за покупки нефти из России односторонним запугиванием и экономическим принуждением, что нарушает международные правила торговли.
- Китай обещает принять контрмеры, если его законные права и интересы будут нарушены США.
В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на заявления американских властей. Речь идет о словах о введении против Пекина пошлин до 500%.
Что говорят в Китае относительно возможных тарифов США?
Подобные тарифы хотят ввести за покупку Китаем российской нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство азиатской страны.
Спикера китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь спросили на брифинге, являются ли закупки Китаем российской нефти частью текущих торговых переговоров с США. Также возник вопрос, какова позиция Китая по этому вопросу.
Линь Цзянь же ответил, что Китай уже неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Согласно его словам, обычное торговое и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, в частности с Россией, является законным и правомерным.
То, что делают США, – это одностороннее запугивание и экономическое принуждение, которое серьезно нарушает международные правила торговли и угрожает безопасности и стабильности глобальных производственных и логистических цепей,
– заявил Линь Цзянь.
Он также назвал войну, развязанную Россией, украинским кризисом, и отметил, что позиция Китая является объективной, справедливой и открытой, и "мир это хорошо видит".
Представитель добавил, что Китай решительно выступает против попыток США связать этот вопрос с Китаем, а также против незаконных односторонних санкций и "длинной руки" юрисдикции".
Важно! Отмечается, что если законные права и интересы Китая будут нарушены, мы будем принимать контрмеры, чтобы надежно защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Что вообще известно о ситуации между Китаем и США?
В Китае ответили на критику США относительно экспортных ограничений на редкоземельные металлы. Об этом пишет Reuters.
Дело в том, что Соединенные Штаты призывают Китай ослабить контроль над экспортом редкоземельных элементов. Но Пекин заявил, что заблаговременно сообщил Вашингтон о новой системе выдачи лицензий на экспорт этих материалов.
Что еще следует знать о событиях?
Противостояние между странами пока только обостряется. Так таможенные органы США 14 октября начали взимать сборы с торговых судов китайского производства и под китайским управлением.
Кроме того, президент США Дональд Трамп предложил ограничить полеты китайских авиакомпаний над Россией. Китайские компании призывают Трампа отказаться от этой идеи.