Що кажуть у Китаї щодо можливих тарифів США?

Подібні тарифи хочуть ввести за купівлю Китаєм російської нафти, пише 24 Канал з посиланням на відомство азіатської країни.

Речника китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь запитали на брифінгу, чи є закупівлі Китаєм російської нафти частиною поточних торговельних переговорів зі США. Також постало питання, яка позиція Китаю з цього питання.

Лінь Цзянь же відповів, що Китай уже неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Згідно з його слів, звичайне торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з іншими країнами, зокрема з Росією, є законним і правомірним.

Те, що роблять США, – це однобічне залякування й економічний примус, який серйозно порушує міжнародні правила торгівлі та загрожує безпеці й стабільності глобальних виробничих і логістичних ланцюгів,

– заявив Лінь Цзянь.

Він також назвав війну, розв'язану Росією, українською кризою, та зазначив, що позиція Китаю є об’єктивною, справедливою та відкритою, і "світ це добре бачить".

Речник додав, що Китай рішуче виступає проти спроб США пов’язати це питання з Китаєм, а також проти незаконних односторонніх санкцій і "довгої руки "юрисдикції".

Важливо! Наголошується, що якщо законні права та інтереси Китаю буде порушено, ми вживатимемо контрзаходів, щоб надійно захистити свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку.

Що взагалі відомо про ситуацію між Китаєм та США?

У Китаї відповіли на критику США щодо експортних обмежень на рідкісноземельні метали. Про це пише Reuters.

Річ у тім, що Сполучені Штати закликають Китай послабити контроль над експортом рідкісноземельних елементів. Але Пекін заявив, що завчасно повідомив Вашингтон про нову систему видачі ліцензій на експорт цих матеріалів.

Що ще слід знати про події?