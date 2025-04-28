Не видим, значит нет: Трамп решил игнорировать последствия введения тарифов

Администрация Трампа решила игнорировать некоторые негативные показатели за первые 100 дней его президентства. Речь идет, в частности, о последствиях введения тарифов.

Как изменилась ситуация за первые 100 дней президентства Трампа

Опросы Pew Research Center и Reuters/Ipsos свидетельствуют о том, что поддержка политики Трампа в экономическом вопросе резко ухудшилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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По состоянию на сейчас, ситуация с поддержкой выглядит так:

деятельность Трампа одобряет 41% – это один из худших рейтингов для новоизбранного президента за первые 100 дней президентства;

в то же время, экономическую стратегию поддерживают 39%.

Брук Роллинз Министр сельского хозяйства Существует сотня различных опросов, которые говорят о 100 разных вещах. В конце концов, президент Трамп решительно сосредоточен на том, чтобы мы перестроили американскую экономику так, чтобы американцы были на первом месте.

Сейчас чиновники Белого дома говорят, что тарифы Трампа, несмотря на нынешние негативные последствия, приведут к:

укреплению экономики;

снижению налогов для населения США.

Обратите внимание! Уже сейчас, вследствие введения тарифов, ощущается рост некоторых цен Также стоит сказать о потрясении, которое возникло на финансовых рынках.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Когда пошлины будут сокращены, подоходные налоги многих людей будут существенно снижены, возможно, даже полностью отменены. Основное внимание будет уделено людям, которые зарабатывают менее 200 000 долларов в год.

Напомним! Сейчас для Украины действуют пошлины США в размере 10%. Самые большие тарифы Трамп утвердил для Китая – 145%.